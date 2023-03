Il Comune di Valledoria avvia nuove selezioni per le assunzioni a tempo determinato di operai da impiegare nei cantieri Lavoras. Da oggi, mercoledì 15 marzo, e fino a martedì 21, sono aperte le iscrizioni per gli interessati in possesso dei requisiti generali e specifici, soggetti che potranno presentare domanda per accedere alle selezioni previste nell’avviso pubblicato dall’Aspal.

Una opportunità per sei figure di addetti alla manutenzione del verde per attività da svolgersi nel territorio comunale, negli spazi pubblici, giardini e aree verdi dove l’amministrazione intende intervenire.

Si tratta dell’avviso pubblicato dall’assessorato regionale del Lavoro per l’attuazione della Misura "Cantieri Nuova Attivazione - Annualità 2022" nell’ambito del programma Plurifondo Lavoras. Un sistema che prevede l’erogazione di contributi in favore dei Comuni, finalizzata all'incremento e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, con il duplice obiettivo di rispondere all’elevato tasso di disoccupazione di coloro che possiedono un basso livello di occupabilità e di potenziare i processi territoriali di sviluppo e salvaguardia dei beni comuni.

