Nuova luce nelle piste ciclopedonali, nelle aree verdi e nel centro abitato di Valledoria. Nei giorni scorsi è stata realizzata l’illuminazione pubblica lungo la pista ciclopedonale che collega il cimitero di Valledoria alla frazione de La Ciaccia, circa tre chilometri di percorso in totale sicurezza. Un'operazione fortemente voluta dall'amministrazione comunale per illuminare finalmente le piste ciclopedonali, renderle fruibili anche nelle ore notturne e collegare in sicurezza il centro del borgo turistico con le frazioni e la periferia.

Un importante traguardo che consentirà in questo modo un maggior utilizzo delle piste destinate alle due ruote e ai pedoni. Gli altri importanti interventi di manutenzione e ammodernamento effettuati riguardano la sostituzione dei pali pericolanti e l’installazione di nuove plafoniere a Led su circa l’80 per cento dei punti luce. I lavori di potenziamento dell'illuminazione proseguiranno nelle vie del centro abitato, nei giardini di Padre Pio, nelle frazioni e nella pista ciclopedonale verso La Muddizza.

