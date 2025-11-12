Giornata produttiva quest'oggi con la scuola primaria di Valledoria. Studenti a lezione per capire le regole sul rispetto per l'ambiente. Fondamentale è stato spiegare dagli operatori del settore il concetto di sostenibilità che occorre per mantenere pulito il pianeta, indicando come si fa la raccolta dei rifiuti.

La giornata che si è svolta oggi a Valledoria, in collaborazione con Legambiente, si è ripetuta per il quinto anno consecutivo, una importante iniziativa di riqualificazione ambientale.

Nel progetto sono state coinvolte le classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo del paese, piccoli sostenitori della cura dell’ambiente che hanno contribuito a pulire l'area della scuola e dei giardinetti pubblici con conseguente avvio di un piccolo orto botanico nell'area scolastica.

I bambini, assieme alle maestre, sin da subito hanno mostrato entusiasmo e interesse e la giornata si è svolta con il massimo profitto. L’amministrazione comunale ha ringraziato tutto il corpo docente e in particolar modo i piccoli studenti per aver regalato una giornata all’insegna dell’educazione ambientale.

© Riproduzione riservata