Condannato a otto mesi senza sospensione della pena. È la decisione, ieri in tribunale a Sassari, della giudice Valentina Nuvoli nei confronti di un 48enne di Valledoria. L’uomo era stato sorpreso lo scorso dicembre dai carabinieri con circa 300 grammi di marijuana scoperti nella sua abitazione insieme a un bilancino di precisione e a della carta per alimenti con cui si ipotizzava venissero confezionate le dosi.

I militari si erano insospettiti dopo aver notato un continuo viavai nella casa dell’imputato, il quale aveva diversi precedenti. Arrestato con l’accusa di spaccio l’uomo aveva negato le accuse sostenendo di utilizzare i cannabinoidi a scopi personali, anche perché stava attraversando un difficile momento familiare. L’uomo, difeso dall’avvocato Raffaele Rocco, dovrà poi pagare 1600 euro di multa. Il pm era Angelo Beccu.

© Riproduzione riservata