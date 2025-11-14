Valledoria celebra il titolo onorifico di CittàL'appuntamento è per giovedì 20 novembre, alle ore 11
Il Comune di Valledoria celebra il conferimento del titolo di città, un riconoscimento ottenuto con decreto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del 27 maggio scorso. L'appuntamento è per giovedì 20 novembre, alle ore 11, presso la sede comunale per un'assemblea solenne che festeggia il titolo onorifico di Città.
Alla cerimonia interverranno il responsabile unico dei beni ecclesiastici diocesi di Tempio Ampurias, don Francesco Tamponi, il sindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Mascia, la prefetta di Sassari, Grazia La Fauci e il sindaco di Valledoria, Marco Muretti.
Si procederà alla inaugurazione del nuovo gonfalone della Città di Valledoria e della lastra marmorea celebrativa del riconoscimento del titolo di città. Infine i festeggiamenti si concluderanno con l'esibizione del coro Nova Euphonia.
Gli ultimi scavi archeologici nel territorio di Valledoria hanno consentito il ritrovamento di antiche tracce, risalenti ad oltre 2000 anni fa che testimoniano come nel sito del borgo di mare si trovasse la città fluviale di Ampurias che, sin dall'epoca bizantina è stata un importante scalo portuale del Nord Sardegna.