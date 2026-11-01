I diversi linguaggi della musica contemporanea trovano spazio al Conservatorio di Sassari in due giornate consecutive a ingresso gratuito. Martedì 3 novembre alle 20 nella sala Guarino è in programma “Sound in Motion”, concerto elettroacustico dedicato alle opere di Natasha Barrett, compositrice, artista dei nuovi media e ricercatrice norvegese-britannica, tra le figure di riferimento della ricerca sull’ambisonics, il suono tridimensionale che avvolge l’ascoltatore.

Al centro del concerto c’è il movimento, inteso come elemento capace di dare forma alla musica: quello involontario del corpo umano, quello legato alla risonanza e alla quiete dello spazio, quello fisico ed emotivo del tatto e, ancora, quello dei paesaggi trasformati dall’intervento dell’uomo. Il suono spazializzato si muove e si trasforma intorno al pubblico, costruendo un’esperienza immersiva nella quale l’ascolto assume anche una dimensione fisica. Natasha Barrett sarà inoltre protagonista della masterclass From the real world to musical fiction dedicata agli allievi del Canepa il 3 e 4 novembre.

Mercoledì 4 novembre alle 19 nella sala Sassu una diversa declinazione della musica del nostro tempo avrà come protagonisti i pianisti Mario Carraro e Silvia Belfiore, che insieme formano il Duo Aries.

In un nuovo appuntamento della rassegna musicaNOVA, in collaborazione con l’Associazione Laborintus, i due musicisti eseguiranno opere di Arvo Pärt, Marcello Filotei, Luciano Berio, Giovanni Sollima, György Kurtág e John Adams.

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