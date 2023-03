Altro importante riconoscimento per Usini, centro del Coros, che diventa "Città che legge".

«Il Centro per il libro e la lettura, Istituto del Mic, valorizza le Amministrazioni che operano per promuovere la lettura e la cultura del territorio attraverso la cooperazione tra biblioteche e istituzioni culturali. Il punto di partenza è stato far aderire le istituzioni civili, sociali e culturali al Patto per la lettura, per costituire una rete e un progetto di crescita comune. Ci siamo riusciti», fa sapere il Comune.

«Un altro importante riconoscimento per il lavoro del nostro Comune e per il quale ringraziamo tutti i soggetti coinvolti nel progetto», concludono gli amministratori.

Antonio Caria

