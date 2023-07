Anteprima estiva domenica alle 20.30 nella Chiesa di Nostra Signora della Pazienza, ad Uri, per il Festival internazionale di musica antica “Note Senza Tempo” che celebra la V edizione.

Protagonista l’ensemble Dolci Accenti formato da Calogero Sportato alla tiorba, arciliuto e chitarra barocca, Daniele Cernuto alla voce e viola da gamba, e Cipriana Smarandescu al clavicembalo. Proporranno “Occhi Vaghi e Leggiadri”, musiche dalla fine del 500 al primo seicento, in cui il primato della musica vocale iniziava a lasciar spazio a quella strumentale che andava emancipandosi come genere autonomo.

L'ensemble Dolci Accenti suona con copie di strumenti originali, interpreta e si interessa particolarmente alla produzione musicale di uno dei periodi più floridi, vari e ricchi della musica non solo italiana. Ha preso parte a diversi festival di musica antica e inciso pure alcuni dischi. Recentemente ha registrato le sonate per violoncello e basso continuo di Giovanni Battista Sammartini dell’op.4 pubblicate per la Brilliant classics.

I prossimi appuntamenti: 9 settembre a Ploaghe Dolci Accenti Ensemble; 16 settembre all'Asinara Festa Rustica Ensemble con replica il giorno dopo a Sassari; 29 settembre a Sassari Docenti del Conservatorio "Canepa"; 7 ottobre a Sennori Minim Ensemble Medievale; 3 novembre a Sassari Orchestra d’archi del Conservatorio "Canepa"; 18 novembre a Sassari Tomeu Segui Campins; 2 dicembre a Scarlatti Project Orchestra; 16 dicembre a Sorso Cenacolo Musicale. Il festival "Note senza Tempo" è inserito nel cartellone di Salude & Trigu della Camera di Commercio del Nord Sardegna.

© Riproduzione riservata