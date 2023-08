Si sono conclusi, a Uri, i lavori di riqualificazione dell’area esterna della biblioteca comunale, avviati grazie all’utilizzo del fondo “infrastrutture sociali 2022” e un progetto redatto internamente dall’ufficio tecnico comunale.

Gli interventi hanno riguardato la realizzazione di una pavimentazione esterna specifica e una d’ingresso alle scale e un cancello divisorio per delimitare l’area della biblioteca dalla scuola elementare. L'investimento è stato di 37mila 500 euro di cui 7mila 500 di fondi comunali.

«L’intervento è stato ultimato con l’illuminazione a led che consentirà, nelle sere d’estate, di accogliere il pubblico all’esterno nel nuovo ampio spazio dedicato come avvenuto in occasione della IV edizione del festival culturale “le Piazze per la storia 2023” tenutasi il 14 luglio scorso», sottolineano gli amministratori.

«Un nuovo angolo del nostro paese - concludono -, ora recuperato, valorizzato e restituito alla comunità».

