Le Tenute Shardana di Uri in località Funtana ‘e Filighe ospitano sabato prossimo “Insulæ Songs”, la produzione originale griffata Insulæ Lab - Centro di Produzione Musica. Vino (degustazione alle 18.30) e musica (dalle 19.30) che vedrà protagonisti Salvatore Maltana (contrabbasso, elettronica) e Marcello Peghin (chitarra) fra il verde, i profumi e l’antico sapere del vinificare.

“Insulæ Songs” nasce da un’intuizione del direttore artistico Paolo Fresu e diventa musica grazie all’incontro delle arti dei due artisti, che in realtà si erano già incontrati (musicalmente parlando) prima di dare forma e sostanza a questa improvvisazione sospesa tra presente, passato e futuro.

Un viaggio musicale che comincia in Sardegna e dopo aver abbracciato il Mediterraneo si ferma alle Tenute Shardana di Uri per una serata davvero speciale. Un’esperienza da vivere con lentezza, tra i suoni, i sapori e il respiro della nostra terra.

