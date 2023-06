Sono iniziati, a Uri, i lavori di sistemazione e adeguamento del campo sportivo "Ninetto Martinez" per consentire lo svolgimento delle partite come previsto dalle regole della serie D, con la divisione delle tifoserie e nuovi bagni per gli ospiti.

Un intervento che l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Emanuele Dettori potrà effettuare grazie a un finanziamento regionale di 150mila euro. Sono in corso inoltre lavori di manutenzione generale all’interno della palestra comunale.

«Un altro tassello importante per il miglioramento delle nostre strutture al quale seguirà, entro l’anno in corso, l’affidamento della progettazione relativa al finanziamento regionale di 1 milione 500mila euro per il completamento di tutti i lavori necessari per rendere ancora più bello, sicuro e accogliente il Campu Nou Ninetto Martinez, sottolineano gli amministratori comunali».

