Sono iniziati, a Uri, i lavori di installazione di un sistema di ricarica per veicoli elettrici in Piazza della Libertà.

Saranno quattro gli stalli di ricarica collegati a due colonnine dedicati alla mobilità elettrica saranno disponibili grazie ad un accordo sottoscritto con la società Be Charge Srl.

«Con questa operazione, a costo zero per il comune, sarà garantito un servizio oggi fondamentale, vista la sempre sempre maggiore diffusione di veicoli elettrici e la necessità di adeguarci alle direttive europee in tema di mobilità sostenibile - fanno sapere dal comune amministrato dal sindaco Matteo Emanuele Dettori -. Con questi significativi interventi il comune di Uri continua a perseguire l’obiettivo di migliorare le condizioni di qualità di vita urbana e il rispetto per l’ambiente in cui viviamo».

Antonio Caria

