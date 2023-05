Il comune di Uri amministrato dal sindaco Matteo Emanuele Dettori ha affidato il nuovo servizio di decoro urbano.

«Dopo aver tentato negli anni passati di gestire nelle più diverse forme il decoro urbano, in questo bilancio ci siamo posti l’obiettivo di garantire un servizio continuativo di durata annuale, per verificarne l’efficacia - ha dichiarato il primo cittadino -. Dopo parecchi anni, il Comune di Uri si avvale di un servizio sicuramente costoso ma necessario per rendere più decoroso e pulito il paese».

A gestirlo sarà la “Melis & C Service S.c.a.r.l.” che si occuperà dello sfalcio, della pulizia e della raccolta delle erbacce all’interno del perimetro urbano del paese per un totale di 3 passaggi in tutte le vie. Si comincerà martedì 23 maggio da via Marconi.

«Durante gli interventi sarà fondamentale la collaborazione di tutti gli uresi per la riuscita in tempi celeri della pulizia del nostro centro abitato, rispettando le ordinanze che verranno emesse nelle varie fasi, per liberare le strade dalle auto e agevolare gli operatori incaricati del servizio», ha concluso Dettori.

