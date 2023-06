L'amministrazione comunale di Uri, guidata dal sindaco Matteo Emanuele Dettori, ha deciso di mettere a disposizione della cittadinanza il compost di qualità prodotto dal conferimento del proprio rifiuto organico.

Come sottolineano dal vice sindaco Francesco Murru: «Si possono ritirare fino ad un massimo di 100 Kg per gli utilizzi nei nostri giardini domestici, oppure per un massimo di 200 kg per tutti gli imprenditori e/o conduttori di fondi agricoli che abbiano Ragione Sociale nel territorio di Uri».

La distribuzione del compost sarà effettuata nell’area adiacente all’ecocentro comunale in località Su Padru, nei pressi del primo cancello, nei giorni da martedì a sabato dalle 14 alle 18. Il compost verrà consegnato “sfuso”, per cui sarà cura dell’utente recarsi nel sito indicato munito di proprio contenitore ed attrezzatura atta al prelievo. Sarà disponibile sino ad esaurimento scorte.

Intanto c'è una buona notizia per il comune del Coros sul fronte della raccolta differenziata: per il 2021 è stato raggiunto l'85,81 %, un dato leggermente migliore a quello del 2020, dove si era arrivati all'85,59%.

