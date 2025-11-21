Dopo un Congresso straordinario (tenuto a Tempio) nasce una nuova importante articolazione territoriale della Cgil Funzione Pubblica.

La sigla è Fp Cgil Nord Sardegna, il risultato della fusione di Fp Cgil Gallura e Fp Cgil Sassari. In una nota del sindacato confederale si legge che la categoria “si occuperà di tutto il territorio del nord Sardegna. Paolo Dettori è stato eletto all’unanimità segretario generale. Con la collega Jessica Cardia ha portato avanti e realizzato il progetto da cui è nata la più grande categoria FP dell’Isola. In segreteria anche Claudia Fadda, Toto Terrosu e Lorenzo Scagliotti”. Dicono Dettori e Cardia: «Il risultato ottenuto è un punto di partenza per rilanciare l’attività sindacale della Cgil in tutto il Nord Sardegna, per far crescere e formare un gruppo dirigente rinnovato che sappia garantire il futuro del sindacato, tutelando al meglio i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Un nuovo più grande impegno che non ci spaventa, siamo consapevoli delle grandi responsabilità e lavoreremo insieme alle Camere del Lavoro di Olbia e Sassari per realizzare gli obbiettivi propri del sindacato, cioè la tutela dei diritti».

Ha chiuso il Congresso straordinario il segretario nazionale Fp Cgil Mauro Puglia che, insieme a Francesca Nurra, ha proposto di eleggere Paolo Dettori quale segretario generale. Sono interventi Massimiliano Muretti e Danilo Deiana, segretari generali delle Camere del Lavoro di Olbia e Sassari e Roberta Gessa, segretaria generale FP Cgil Sardegna.

