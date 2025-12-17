Arriva un altro albero di Natale nel centro di Porto Torres, una nuova luce per animare le vie delle attività commerciali e invogliare agli acquisti. E’ stato posizionato nella piazzetta tra via Sassari e il corso Vittorio Emanuele, una iniziativa che nasce grazie al contributo della Regione Sardegna, la Camera di Commercio di Sassari, la Confcommercio, il Centro Commerciale Naturale Botteghe Turritane, l’assessorato al Commercio del comune di Porto Torres, guidato da Claudio Piras e i diversi commercianti del centro.

«Un simbolo per il Natale Turritano, per portare un po' di luce in questo periodo di crisi, un regalo ai bambini, sperando che i cittadini possano apprezzare la volontà di dare decoro al centro cittadino», hanno sottolineato gli esercenti. I commercianti hanno anche organizzato una iniziativa, in programma sabato 20 dicembre dalle 17, che vede protagonista il pupazzo Grinch, il dispettoso personaggio con “un cuore di due taglie più piccolo”, che animerà il tratto di strada presso il Palazzo del Marchese per far divertire i più piccoli con musica e caramelle.

