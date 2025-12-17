Si è conclusa con successo la prima edizione del “Premio artistico Aligi Sassu”, evento che ha onorato il venticinquesimo anniversario della scomparsa del grande maestro, organizzato dal Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari in stretta sinergia con la “Fondazione Helenita e Aligi Sassu”. L’iniziativa, che ha visto anche la partecipazione entusiasta dell’Istituto Comprensivo di Thiesi, ha trasformato l’Aula Magna del Canopoleno in un palcoscenico di creatività e memoria.

La giornata clou di oggi, ha visto gli allievi del primo ciclo – dalla scuola dell’infanzia, alla primaria fino alla secondaria di primo grado – come veri protagonisti di una conferenza-dibattito sull'artista, culminata nell’emozionante cerimonia di premiazione. Il tema prescelto per questa edizione, “I cavalli”, ha offerto agli studenti un fertile terreno di indagine, intrecciando la figura equina con il mondo dell’arte, della storia, della religione, della letteratura, delle tradizioni sarde e del mito.

L’apertura della cerimonia è stata affidata al Rettore Stefano Manca, che ha voluto sottolineare il valore pedagogico e culturale dell’evento, collegandosi anche in videoconferenza con Vicente Sassu, figlio dell'artista, che ha inviato i suoi calorosi saluti ricordando la figura paterna. Apprezzati sono stati anche gli interventi del Sindaco di Thiesi Gianfranco Soletta, della Dirigente dell’Istituto comprensivo di Thiesi Federica Cappai, e dei relatori Stefano Ruiu e Mario Matteo Tola.

Subito dopo la premiazione delle classi vincitrici e dei singoli allievi che si sono distinti per “Efficacia del messaggio” e “Creatività”, l’intervento dell’insegnante Rita Spina, referente per l'iniziativa, ha portato in primo piano l'aspetto emotivo e didattico:

