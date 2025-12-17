Il Papa benedice e dona un mazzo di sei rose d’oro a Nostra Signora del Buon Cammino, patrona del Gremio dei Viandanti di Sassari. Nella giornata di oggi, in Vaticano, la corporazione ha partecipato all’udienza del pontefice regalandogli una icona della patrona.

Cristian Zedda, Fisco Maggiore del Gremio, ha rimarcato come la “Confraria de los Viandantes” sia stata fondata dai padri agostiniani il 30 giugno 1633 quale naturale prosecuzione della Confraria de Itria che i figli di S. Agostino trovarono al loro arrivo in città nel 1477. Papa Leone XIV si è mostrato interessato a questa relazione storica, incitando la devozione alla Madre di Dio col titolo del Buon Cammino.

«Sempre accompagni il nostro cammino - queste le parole del Pontefice - il nostro cuore inquieto alla ricerca di Dio», citando le celebri frasi di Agostino nella sua opera “Le confessioni”. Insieme ai Gremianti erano presenti anche l'assessora Maria Francesca Fantato, in rappresentanza del sindaco metropolitano Giuseppe Mascia, il sindaco di Muros Federico Tolu, paese che condivide con Sassari la devozione mariana, e il presidente dell’Intergremio Fabio Madau.

Come delegazione del Gremio, oltre al confratello padre Silvano Marongiu, il segretario del Gremio Nicola Senes, i Gremianti Anziani Giuseppe Manca e Antonio Sanna, il Novizio Gabriele Satta, il capo candeliere Emanuele Cherchi e un gruppo di fedeli tra cui Laura Manunta Martinez. A salutare col protocollare "baciamano" il pontefice, oltre a Cristian Zedda, anche Mattia Udassi, confratello da tempo consacrato a Nostra Signora.

