Parte ufficialmente il contest fotografico sulle "Perle del Coros", voluto dall'Unione dei Comuni presieduta dal sindaco di Ploaghe. L'iniziativa è aperta a chiunque, senza limiti di età o di residenza. I giovani fino a 25 anni potranno concorrere, oltre che per il premio generale, anche nello speciale premio a loro dedicato.

I partecipanti dovranno partecipare con una foto per ogni paese dell’Unione dei Comuni del Coros: Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri e Usini. Le foto dovranno avere come tema: Ambiente e paesaggio, Archeologia e Storia, Enogastronomia e folklore.

Le foto dovranno in ogni caso far rendere riconoscibile il paese in cui sono state scattate e dovranno essere realizzate in High Resolution e dovranno avere la dimensione minima di 6 megabit, per poter essere eventualmente stampate in grandi formati.

Le foto potranno essere anche precedenti all’avvio del contest ma saranno valide solo quelle inedite. I partecipanti al contest dovranno dichiarare di cedere ogni diritto sulle foto e sul loro utilizzo all’Unione dei Comuni del Coros. Sarà in ogni caso riconosciuta formalmente la paternità della foto al partecipante, anche attraverso la pubblicazione dei nomi degli autori accanto a ciascuna foto, sia nella loro versione stampata che in quella digitale. Dovranno inoltre dichiarare il consenso alla pubblicazione online e sui social network in cui opera l’Unione dei Comuni.

Il modulo di iscrizione, insieme a un documento di identità in corso di validità e le foto dei 12 comuni, dovranno essere trasmessi tramite wetransfer all’indirizzo contest@unionecoros.it entro il 31 dicembre.

