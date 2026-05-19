Scoprire e anche riscoprire Sassari col gioco. E pochi sono così divertenti e istruttivi come la caccia al tesoro. Venerdì la città si trasformerà in un grande spazio narrativo fatto di enigmi, storie e misteri nascosti nel centro storico. L'evento dal titolo “Si dizi…” - Caccia al tesoro tra le vie e i misteri del centro storico di Sassari” partirà alle 18 dal Centro Giovani Sassari in piazza Santa Caterina 21.

L’iniziativa si svilupperà come una vera e propria caccia al tesoro urbana: dieci tappe da superare, prove da affrontare e indizi da decifrare guideranno quattro squadre lungo un percorso fatto di sfide, immaginazione e scoperta, fino al ritrovamento del tesoro finale. Solo una squadra riuscirà a completare il percorso e aggiudicarsi i lauti premi messi in palio.

La partecipazione è aperta a tutte e tutti dai 18 anni in su, sia individualmente sia con squadra già formata; potranno prendere parte all’esperienza anche ragazze e ragazzi tra i 14 e i 17 anni, previa compilazione del modulo da parte dei genitori.

L’evento è organizzato dall’Associazione Tusitala Storytelling in collaborazione con Il Colombre APS e il Centro Giovani Sassari.

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