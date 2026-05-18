Anche quest’anno il Comune di Ossi aderisce a Monumenti Aperti, la manifestazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale della Sardegna, in programma nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio. Per due giorni cittadini e visitatori avranno l’opportunità di scoprire gratuitamente alcuni dei luoghi più rappresentativi del nostro territorio, in un percorso tra archeologia, storia, tradizioni e identità.

Durante la manifestazione sarà possibile visitare il Nuraghe Sa Mandra ‘e Sa Giua; Museo Etnografico presso il Palazzo Baronale; Collezione dei minerali di Carlo Ventacoli presso il Municipio; Chiesa di Santa Vittoria (visitabile esclusivamente domenica 24 maggio); Domus de Janas “Littos Longos”; Necropoli di Noeddale; Necropoli S’Adde ‘e Asile (visitabile esclusivamente domenica 24 maggio); Necropoli di Mesu ‘e Monte. Sabato 23 maggio: dalle ore 15.30 alle ore 19.

Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19. Il programma sarà arricchito anche da appuntamenti culturali e musicali: sabato 23 maggio, ore 18.30 – Chiesa di San Bartolomeo, Missa in Limba Sarda accompagnata dal Coro Boghes Noas di Ossi; domenica 24 maggio, ore 19 nella chiesa di San Bartolomeo il concerto del Coro Lux Nova; alle 20 al Parco di Fundone il concerto dell’Orchestra Jazz della Sardegna con ospite Denise Gueye. Durante la manifestazione sarà attivo l’infopoint presso il Palazzo Baronale, dove sarà possibile ricevere informazioni sul programma e sui siti visitabili.

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