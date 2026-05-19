In occasione della Solennità di Pentecoste e della "Festha Manna", in programma domenica 24 maggio a Porto Torres, l'Arcidiocesi di Sassari e la Fondazione Accademia guideranno il tradizionale pellegrinaggio notturno da Sassari alla Basilica romanica dei Santi Martiri Gavino, Proto e Gianuario. L’evento, guidato dal tema della pace come "presenza e cammino", si aprirà nella serata di sabato 23 maggio dal duomo e culminerà all'alba di domenica 24 maggio a Porto Torres. Sabato alle 20.30 nella cattedrale di San Nicola l’Arcivescovo, monsignor Francesco Antonio Soddu, presiederà la solenne veglia di Pentecoste. Intorno alle ore 22, da piazza Duomo, è prevista la partenza del pellegrinaggio notturno.

Il percorso prevede quattro soste di preghiera e riflessione: la prima a Li Punti (Nuova Capolino), la seconda a San Giovanni (uscita via De Cupis), la terza a Ottava (distributore Esso) e l'ultima a Li Lioni (fronte "Tenute Li Lioni").

All'arrivo a Porto Torres, intorno alle ore 3, nella Basilica dei Santi Martiri Turritani l'arcivescovo Soddu presiederà la Santa Messa del Pellegrino. L'indomani si terrà la processione con la traslazione dei simulacri dei tre santi nel parco di Balai, dove verrà celebrata la Santa messa prima del rientro nella basilica.

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