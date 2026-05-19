Il Comune di Sennori ha siglato ufficialmente l’adesione come “Comune amico della Corsa in Rosa 2026”. Un atto formale che sposa un impegno concreto: partecipare attivamente e amplificare con forza il messaggio sociale della manifestazione a tutela dei diritti delle donne.

L’appuntamento è per domenica 31 maggio a Sassari per una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e della solidarietà.

Da ben 15 anni questo evento unisce l’Isola con un unico, fondamentale obiettivo: dire un “no” fermo e unanime alla violenza di genere, in tutte le sue forme.

Per potersi iscrivere occorre contattare le pagine social ufficiali della manifestazione Corsa in Rosa, oppure presentarsi di persona presso il nuovo punto iscrizioni situato in via Mazzini n. 4, o rivolgendosi all’assessora Maria Antonietta Pazzola.

Nata nel 2011, la Corsa in Rosa si è progressivamente consolidata come uno degli appuntamenti più riconoscibili del calendario cittadino. In quindici anni ha coinvolto associazioni, famiglie, scuole e gruppi sportivi, mantenendo al centro un messaggio chiaro: dire no alla violenza di genere, in tutte le sue forme.

L’edizione 2026 si inserisce in questo solco, confermando l’obiettivo sociale che da sempre accompagna la manifestazione. Non solo una corsa o una camminata collettiva, ma un momento pubblico di sensibilizzazione e partecipazione, capace di unire sport e impegno civile.

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