Il Comune di Porto Torres ha consegnato i lavori per gli interventi di messa in sicurezza, implementazione e manutenzione straordinaria ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica, un piano che si divide in 5 lotti a partire dalla lottizzazione C3, davanti al piccolo ospedale, nei parcheggi di Balai, nella piazza XX Settembre e nel parco San Gavino.

Ad aggiudicarsi i lavori la società Ige Impianti srl, per un importo totale dell’appalto par a 338mila e 555 euro. Si tratta di un piano di interventi che interessano le zone scarsamente illuminate, fra cui la piazza e l’area davanti al bar Cristallo, spazi nel cuore della città che la sera restano al buio alla chiusura delle attività commerciali. Aree che verranno dotate di un impianto di illuminazione efficiente tale da rendere fruibile e più sicura la zona, una delle più frequentate del centro cittadino, in prossimità dell’incrocio con via Mare.

Con lo stesso obiettivo si opera anche nei parco San Gavino, l’area che di recente è stata rivitalizzata con nuovi giochi e strutture. Più sicurezza anche nella nuova lottizzazione C3 dove insistono servizi sanitari, una strada poco illuminata che si appresta a cambiare volto.

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