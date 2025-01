La nonna più amata d’Italia, a bordo della immancabile scopa magica, ha fatto tappa sulla spiaggia di Platamona. Sul litorale di Sorso, la sua immagine scolpita sulla sabbia ha fatto il giro del web prima di raggiungere i bambini per donare loro caramelle, cenere e carbone. E’ l’ultima opera dell’artista Nicola Urru che ha voluto rendere omaggio alla Befana, nel giorno della Epifania, la festa legata al primo incontro dei Re Magi con Gesù Bambino a cui consegnarono oro, incenso e mirra, una data fissata nel calendario gregoriano 12 giorni dopo il Natale. Una strega arcigna, vestita di pezze, con indosso gli occhiali, come descritto dall’immaginario popolare, così scorbutica da distinguere i buoni dai cattivi. Una tradizione tutta italiana poi diffusa in altri Paesi.

Una antica leggenda racconta che, in quella notte gelida, i Re Magi, Baldassare, Gaspare e Melchiorre, non trovando la strada per raggiungere Betlemme, chiesero informazioni alla vecchia signora. La donna indicò loro il cammino, ma si rifiutò di accompagnarli nel loro lungo viaggio, così quando i tre sapienti si allontanarono, la vecchina si pentì. Decise allora di riempire un cesto di dolci, uscì di casa per cercarli, ma non vi riuscì. Allora bussò a ogni porta lasciando un dono a ogni bambino che incontrava, nella speranza che uno di loro fosse Gesù.

