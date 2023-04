Zainetto in spalla, flash cards per identificare flora e fauna, penna e taccuino. Poi via alla scoperta della natura con mamma e papà, ma anche con zii e nonni in un percorso di circa 4 chilometri tanto suggestivo quanto alla portata di tutti.

Circa una ventina di famiglie del territorio di Sassari e dintorni con figli minori di 17 anni hanno raccolto l’invito della rete Baby and Family, per partecipare all’escursione lungo il sentiero del lago di Baratz, nel comune di Sassari. Ha avuto un buon riscontro il primo appuntamento del progetto “Alla scoperta della natura: un’occasione per crescere”.

Un’esperienza di apprendimento che i bambini e i ragazzi hanno potuto vivere con le loro famiglie per valorizzare un tempo di qualità da trascorrere insieme.

Il team Baby and Family, il Centro Alpino Italiano di Sassari, l’associazione “Montessori in Circolo in Sardegna” e l’associazione di promozione sociale “Fiori tra le rocce” hanno messo a disposizione di bambini e genitori il kit family, un equipaggiamento esperienziale con materiale didattico e ludico, validato come “montessoriano”, contenente lo “Scrap Papier Collè”, strumento pensato per fissare e ricordare l’esperienza in un quadro condiviso, e l'occorrente per prendere appunti e avere informazioni su fiori, piante e insetti lungo uno dei 15 percorsi, già individuati dalla sezione di Sassari del CAI.

Prossimi appuntamenti con i percorsi CAI Family: il 28 maggio a Monte Pulchiana e lungo l’itinerario di Monte Minerva il 24 giugno.

© Riproduzione riservata