Pazienza, calma, capacità e dedizione. Clemente Simula, 77 anni, ex dipendente Eni da anni in pensione, con queste doti ha creato un angolo bellissimo e suggestivo in via Delitala, quartiere Monte Rosello, Sassari. Uno stupendo giardino adornato da statue, vasi e perle in cristallo. Ordinatissimo. Che migliora di anno in anno. Ora una nuova illuminazione e altre nuove perle di cristallo che riflettono in maniera diversa la luce. L'effetto cromatico è stupefacente. E sono sempre di più i passanti che si fermano ad ammirare questo tratto di quartiere, prima dimenticato."Dopo qualche problema fisico ho ricominciato a dedicarmi alle mie statue, vasi e perle - commenta Clemente Simula -. Ogni giorno aggiungo una piccola cosa e lo spazio diventa sempre più bello. Sono quindi lieto di continuare a donare tutto il mio lavoro alla comunità. Questa per me è la soddisfazione più grande".

