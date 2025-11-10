Un nuovo medico di medicina generale a Castelsardo e un nuovo pediatra Tissi.

A partire da oggi, prende servizio, nell’ambito 1.3 del Distretto di Sassari, il medico Rita Massidda con incarico provvisorio con un ambulatorio nel comune di Castelsardo. 

Verranno assegnati i pazienti precedentemente in carico al medico Daniele Capula, oltre ai pazienti residenti nel comune sprovvisti di medico.

A Tissi dalla giornata di domani, prenderà servizio un pediatra di libera scelta.

In seguito all’intervento di ristrutturazione e di rinnovo degli arredi realizzato dalla Asl di Sassari nei locali intitolati al dottor Ezio Cocco, è stato possibile attivare un nuovo ambulatorio Pediatrico in via Santa Spina, n. 42.

Si tratta della dottoressa Martina Piras, già in servizio presso il comune di Usini e che dalla giornata di domani garantirà, con frequenza settimanale, la sua presenza nell’ambulatorio ristrutturato.

L'ambito comprende i Comuni di Usini, Tissi, Ossi, Ploaghe, Muros, Cargeghe, Codrongianos, Florinas. 

© Riproduzione riservata