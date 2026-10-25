Una giornata immersi nella natura, tra mare, biodiversità, esperienze condivise e momenti di relazione. Si è svolta il 23 ottobre, a Cala Reale presso il Parco Nazionale dell’Asinara, una nuova iniziativa del progetto nazionale “Un Mare di Inclusione – Ogni goccia conta”, promosso da Ambiente Mare Italia – AMI.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con i progetti Albatross, Filippide e l’Ass. Il Risveglio, e con organizzazione e svolgimento della ASD I Sette Mari. Grazie al Patrocinio del Parco Nazionale dell’Asinara e del Comune di Porto Torres. Una giornata pensata per offrire ad un gruppo di ragazzi con disabilità, prevalentemente cognitive, un’esperienza di contatto diretto con uno degli ambienti naturali più suggestivi della Sardegna. Ad accompagnare i partecipanti sono stati la biologa marina Cristina Bonino referente di Ambiente Mare Italia, la pedagogista Aurora Ierardi, le guide del Parco Rita Virdis e Paola Pinna, che hanno seguito i ragazzi durante tutte le fasi della giornata.Dopo il trasferimento in traghetto verso l’isola, il gruppo ha iniziato un percorso alla scoperta della biodiversità e delle straordinarie caratteristiche paesaggistiche del Parco Nazionale dell'Asinara anche grazie ad attività laboratoriali supportate da video e microscopi didattici. I ragazzi hanno potuto entrare in contatto con gli ambienti costieri dell’isola, osservarne la vegetazione, conoscere più da vicino il mare e partecipare, accompagnati, ad una vera e propria bio-passeggiata con azione di educazione ambientale e raccolta rifiuti, costruita per stimolare curiosità, percezioni e relazione con l’ambiente circostante. Una parte dell’esperienza si è svolta con attività e giochi di gruppo pensati per favorire la partecipazione, la socialità e la costruzione di un clima comunitario. Durala giornata, con il supporto degli accompagantori e dei volontari di Ambiente Mare Italia, i ragazzi hanno compilato il proprio diario di bordo, raccogliendo impressioni, emozioni e ricordi dell’esperienza vissuta durante la giornata sull’isola. Il diario rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali il progetto “Un Mare di Inclusione – Ogni goccia conta” accompagna i partecipanti nella rielaborazione dell’esperienza, valorizzando non soltanto ciò che si è visto e conosciuto, ma soprattutto ciò che ciascuno ha vissuto e percepito nel rapporto con la natura e con il gruppo. Per Cristina Bonino, referente territoriale di Ambiente Mare Italia «La gioia più grande è stata vedere i ragazzi partecipare con entusiasmo a ogni momento della giornata, dalla scoperta del mare fino ai giochi e alle attività condivise». Alessandro Botti, presidente nazionale di Ambiente Mare Italia ha dichiarato: «Quella realizzata all’Asinara rappresenta un’ulteriore e significativa tappa di “Un Mare di Inclusione – Ogni goccia conta” in Sardegna, una regione che sta dimostrando una particolare sensibilità verso l’inclusione, l’attenzione alle fragilità e la capacità di costruire reti territoriali attorno alle persone».

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