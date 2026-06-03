Ugo Spanu inaugura il restaurato organo "Giuseppe Gandini" di OzieriConcerto gratuito nella cattedrale "Maria Immacolata" per celebrare l'evento
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Sarà inaugurato domani giovedì 4 giugno nella cattedrale “Maria Immacolata” di Ozieri lo storico organo “Giuseppe Gandini”, appena restaurato con il completo ripristino sonoro dello strumento. Avrà inizio alle 20 il concerto gratuito del Maestro Ugo Spanu, docente titolare di organo complementare al Conservatorio musicale “Luigi Canepa” di Sassari.
In programma Ein OrgelStuck fur eine Uhr KV 608 di Wolfgang Amadeus Mozart, Fuga sul Magnificat BWV 733 di Johann Sebastian Bach, Fantasia et Fuga in Si b magg. op.18 n. 6 di Alexandre Pierre François Boëly, Suonata per l’offertorio di Vincenzo Antonio Petrali, la trascrizione per organo del celebre Intermezzo da Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, Intermezzo (dalla VI Sinfonia op. 42) di Charles-Marie Widor, Ave Maria op. 104 n.2 e Hora Gaudiosa da Stunde der Freude Op.132 n.5 di Marco Enrico Bossi.
L'evento è promosso da Rotary Club di Ozieri e Associazione Arte in Musica.