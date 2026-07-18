Incarico prestigioso per il comandante della Polizia locale di Sennori, Gabriele Oggiano, confermato alla presidenza della delegazione Sardegna dell’Ancupm, l’associazione dei comandanti e ufficiali delle Polizie locali d’Italia. La riunione per il rinnovo del direttivo per il triennio 2026-2028 si è svolta nei giorni scorsi a Olbia, dove Gabriele Oggiano ha ottenuto la conferma, iniziando così il suo terzo mandato consecutivo alla guida della delegazione isolana.

L’assemblea dei soci ha rinnovato anche le altre cariche dell’esecutivo: Maria Luisa Masala, comandante Polizia locale di Ossi, è stata nominata vicepresidente, Pier Stefano Pisoni, comandante Polizia locale di Ittiri, ricoprirà l’incarico di segretario; consiglieri di delegazione sono stati nominati Giovanni Mannoni, comandante Polizia locale di Olbia, Annalisa Brundu ufficiale Polizia locale di Alghero, Mario Lai, comandante Polizia locale di Budoni e Simona Soddu comandante Polizia locale di Berchidda.Un riconoscimento, quello ottenuto dal comandante Gabriele Oggiano, che dà lustro al corpo di Polizia locale di Sennori, e per il quale l’Amministrazione comunale si è congratulata.

«Lo scopo principale della nostra associazione è il supporto quotidiano, anche grazie alla rete a livello nazionale che conta più di mille iscritti tra comandanti e ufficiali, al fine di risolvere le difficoltà organizzative e gestionale di una categoria che sempre più sta diventando un presidio fondamentale di sicurezza urbana sia nelle piccole che nelle grandi realtà ed un punto di riferimento che garantisce la quotidianità vivibilità, la coesione sociale ed il rispetto delle regole», dichiara Gabriele Oggiano -. Continueremo come già in passato a metterci a disposizione delle istituzioni regionali al fine di poter dare uno nostro parere tecnico sulle esigenze di rinnovo della legge regionale che saranno necessarie sé si concluderà l’iter di riforma della Legge Quadro 65/86 per la Polizia locale».

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