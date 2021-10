In Sardegna è arrivato ieri mattina e oggi presenzierà, come promesso, all’udienza in Corte d’Appello a Sassari nel corso della quale il collegio presieduto da Salvatore Marinaro deciderà se accogliere o respingere l’istanza di estradizione, con “consegna immediata”, presentata dall’autorità giudiziaria spagnola. L’appuntamento è per le 11 ma già dalle 9 è in programma una manifestazione di solidarietà indetta dagli indipendentisti sardi e anche una contromanifestazione di militanti nazionalisti spagnoli di Vox.

Per la Corsica, spiegano iRS, ProgrReS e Torra, “saranno presenti diversi rappresentanti del movimento Corsica Libera”. Dalla Catalogna “Elisenda Paluzie, presidente dell'Assemblea Nacional Catalana, l'organizzazione civica responsabile delle grandi mobilitazioni popolari degli ultimi anni e promotrice attiva del Referendum dell'1 Ottobre 2017, e Jordi Gaseni Blanch, Presidente dell'AMI, Associazione Catalana dei Municipi per L'indipendenza, che rappresenta l'ottanta per cento dei Comuni della Catalogna”. Presente inoltre “Jordi Miró, presidente di Estat Català e del consiglio direttivo della FEM, Federazione delle Entità del Mediterraneo Mare Nostrum”.

