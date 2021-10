Carles Puigdemont, l'ex presidente della Catalogna in esilio dopo il referendum indipendentista dell’ottobre 2017, in vista dell'udienza davanti alla Corte d'Appello di Sassari per esaminare la richiesta di estradizione da parte della Spagna, ha presentato un ricorso con procedura di urgenza per riottenere la sua immunità, attualmente sospesa, come eurodeputato. Lo fa sapere il suo team legale all'Afp.

La richiesta è stata depositata al Tribunale dell'Ue. Se accolta, verrebbe immediatamente sospesa una decisione di luglio del tribunale dell'Ue che ha revocato provvisoriamente l'immunità di Puigdemont, in attesa di una successiva pronuncia sugli argomenti centrali della questione. In caso contrario, il team legale di Puigdemont ha reso noto che chiederà alla corte dell'Ue di occuparsi del caso più completo sull'eventuale revoca della sua immunità.

La sentenza provvisoria di luglio del tribunale dell'Ue, pur sospendendo l'immunità di Puigdemont, ha anche ritenuto che l'ordine di arresto ed estradizione della Spagna (firmato nell’ottobre 2019) in tutta l'Ue non fosse in vigore in attesa del caso giudiziario dell'Ue più completo.

Giovedì scorso, il principale giudice spagnolo nel tentativo di ottenere estradizione ha consegnato alle autorità italiane un documento in cui insisteva sulla validità dell'ordine. La richiesta di ordinanza, fa sapere la fonte legale, "non pregiudica l'udienza di lunedì" in Italia, e ha confermato che Puigdemont parteciperà volontariamente di persona.

Attualmente l’ex numero uno della Generalitat è ricercato in Spagna per sedizione e malversazione di fondi pubblici. Una settimana fa è stato arrestato ad Alghero, per poi essere rimesso subito in libertà.

