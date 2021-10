Proseguono le ricerche del turista svizzero scomparso il 29 settembre dal centro abitato nel Comune di Castelsardo.

Coinvolto da questa mattina anche il Soccorso Alpino e Speleologico: su attivazione della Prefettura di Sassari, una squadra di tecnici ha avviato, al momento purtroppo senza esito, la perlustrazione della zona che dalle mura del castello discende fino al mare, caratterizzata dalla presenza di strapiombi.

Pier Andrea Giauque, 79 anni, faceva parte di un gruppo di turisti in visita il 29 settembre scorso al centro storico di Castelsardo. Dopo essersi separato dal resto della comitiva, l’anziano non ha fatto rientro sul punto di incontro stabilito per la ricongiungimento dell’interno gruppo. La moglie ha quindi allertato le forze dell’ordine.

Alle ricerche, coordinate dai Carabinieri della Stazione di Castelsardo, stanno partecipando anche i Vigili del Fuoco, la Compagnia Barracellare, la Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile.

A nulla sono valse anche le condivisioni nei social e sui gruppi WhatsApp, con tutto il paese che si è attivato per perlustrare e monitorare anche gli angoli più nascosti della città. Il signor Pier André al momento della scomparsa non aveva il telefono cellulare per cui non è stato possibile rintracciarlo con i moderni sistemi di localizzazione.

(Unioneonline/v.l.)

