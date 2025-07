Mancano i vigili del fuoco e il sindaco di Sassari si appella al governo nazionale. Giuseppe Mascia appoggia in toto la richiesta dei rappresentanti territoriali dei sindacati di categoria: il segretario provinciale del Conapo Sassari, Pietro Nurra, il segretario provinciale Fns Cisl Vvf Sassari, Roberta Carnevale, il segretario provinciale Uil Pa Vvf Sassari, Pasquale Vitiello, e il coordinatore provinciale Cgil Fp Sassari, Giovanni Matzau. Questi, in un recente incontro a Palazzo Ducale, hanno rimarcato «la grave carenza nei ruoli operativi e specialistici, come capi squadra, capi reparto, vigili del fuoco, direttivi operativi, direttivi aggiunti operativi, nei ruoli tecnico professionali, come direttivi logistici, ispettori operativi, ispettori logistici gestionali, ispettori informatici, e nei ruoli di assistenti e operatori». Carenze già segnalate e destinate ad aggravarsi con i prossimi pensionamenti e a causa di quelli già avvenuti.

Mascia sottolinea come il comando opera in una delle province più vaste d'Italia, con 10 sedi distaccate, di cui 2 aeroportuali, il reparto volo, il nucleo sommozzatori, il nucleo nautico e quello delle telecomunicazioni.

L'appello del sindaco è tanto più attuale dopo gli episodi di questi ultimi giorni, dagli incendi di Santa Maria La Palma e Ozieri all'esplosione di via Principessa Maria. «I vigili del fuoco sono un presidio fondamentale per il territorio, si risolva il problema».

