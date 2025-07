File interminabili agli uffici del distretto socio-sanitario di via Degli Orti ad Alghero per la scelta del medico di base.

Dall’alba decine e decine di utenti si ritrovano ogni mattina per cercare di conquistare uno dei numeri disponibili, il lasciapassare per poter accedere agli uffici. La maggior parte va via con un pugno di mosche in mano, dopo aver patito il caldo sotto il porticato.

Le immagini ci sono state inviate da un residente che si trovava in piedi, all’esterno, dalle 5 di mattina.

Sono anni che si chiede una gestione più agevole e efficace per accedere ai servizi sanitari.

