Giuseppe Spiga ritorna per la seconda volta alla guida del Rotary club Porto Torres. Un avvicendamento al vertice che si ripete ogni anno in occasione della cerimonia del passaggio di campana, avvenuta nella splendida cornice della sala dell’Hotel Libyssonis. Il nuovo presidente ha raccolto il testimone dal presidente uscente Fernando Ruberti a conclusione dell’anno rotariano 2024-2025, alla presenza di soci e ospiti fra cui il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas.

Il Past president Ruberti ha tracciato un bilancio del suo mandato attraverso molteplici iniziative che hanno coinvolto la scuola e l’Istituto d’Istruzione superiore Mario Paglietti, oltre al consueto Premio Parodi consegnato ogni anno allo studente più meritevole. Altre attività, a favore della comunità locale, si sono svolte attraverso serate di beneficenza, al fine di raccogliere fondi per l’eradicazione della Polio, ancora presente in Pakistan e in Afghanistan. Il Rotary, tramite la partecipazione attiva dei soci e grazie all’importante presenza femminile, dà vita ai progetti di sostegno a realtà meritevoli e allo stesso tempo bisognose.

Un impegno sociale che intende mantenere il neo presidente Giuseppe Spiga, che intende affrontare il ciclo 2025-2026 con una nuova squadra, pronta a costruire un rapporto stretto con la città con il motto “Uniti per fare del Bene”. Le linee guida del suo programma individuano tra tra le iniziative più significative illustrate nell’ambito delle cinque azioni: interna, professionale, di pubblico interesse, azione internazionale e verso le nuove generazioni. «Credo che per la salute di questo club sia fondamentale l’attività di servizio da parte di tutti soci, un trend leggermente decrescente che ci deve fare riflettere», sottolinea Spiga, pronto a dare nuova spinta alle attività per perseguire nuovi obiettivi.

Tra le novità introdotte vi è l’istituzione di una commissione Cultura che sarà presieduta da Maria Antonietta Rozzo, oltre all’istituzione di altre commissioni affidate a socie e soci del club. Quindi una sfilata di moda con capi realizzati in città, un progetto eno-gastronomico, un progetto inter-club “La scuola è vita”, altre azioni sono previste sul fronte del sistema sanitario e a favore del reparto oncologico, che si aggiunge ai dibattiti e alla ricerca sullo spreco alimentare.

Il direttivo che supporterà il programma del neo presidente è composta dalla vice Maria Antonietta Rozzo, dal tesoriere Giovanni Maria Carboni, dal prefetto Claudio Golino, dal segretario e presidente in coming Paolo Pinna, dalla segretaria Monica Sanna, dai consiglieri Mario Marogna, Leonetto Conti, past president Fernando Ruberti.

