Si trova in condizioni critiche l’uomo travolto ieri a Sassari dall’esplosione della sua casa, tra via don Minzoni e via Principessa Maria.

Il 62enne ha riportato estese ustioni di secondo grado sul 70 % del corpo ed è al momento intubato e sedato.

L’uomo, geometra, e cantante per diletto, avrebbe dovuto partecipare a un’esecuzione corale dei Carmina Burana in programma oggi ad Alghero.

Ieri invece il dramma, provocato da una fuga di gas che ha causato la deflagrazione nell’appartamento all’ultimo piano, con tanto di caduta di blocchi di mattoni che hanno distrutto due auto parcheggiate sotto la palazzina.

Per fortuna solo due feriti lievi ma ad avere la peggio è stato l’uomo le cui condizioni restano molto critiche.

