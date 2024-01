Ad Alghero nasce Atm, l’associazione che mette insieme le imprese del comparto del turismo nautico per quel che riguarda il noleggio con conducente di natanti e imbarcazioni, a vela e a motore, raggruppando le ditte che si occupano della fruizione turistica del mare. «Finalmente anche la nostra categoria si è dotata di un organo di rappresentanza» dichiarano i soci fondatori, titolari di impresa che, «pur mantenendo un sano spirito di competizione decidono di dotarsi di uno strumento essenziale per la tutela degli interessi comuni del comparto».

Una categoria, quella del turismo nautico, che per svilupparsi al meglio nel contesto cittadino, ha bisogno di rapportarsi e comunicare in modo ufficiale con i vari enti pubblici che, in modo diretto e indiretto, ne influenzano l'attività.

«L' associazione costituisce anche un marchio di garanzia e qualità del servizio. Le varie ditte, per far parte dell'associazione, devono seguire elevati e determinati standard professionali. In questo modo, anche i clienti sapranno che acquistando i nostri servizi scelgono il meglio per le loro vacanze in mare». I soci fondatori dichiarano che per loro «questo è uno strumento a tutela di chi svolge questo mestiere con passione e professionalità seguendo tutte le regole». Questi gli obbiettivi dell'associazione, che nel futuro breve si propone anche di occuparsi di organizzare e promuovere manifestazioni e eventi che riguarderanno il mondo della vela e della nautica in generale. L' associazione si è già dotata di un consiglio direttivo, con in testa la Presidente Stefania Lucrezia Piras, Fabrizio Carboni (vicepresidente), Andrea Pezzani (tesoriere), Fabrizio Costanzo (segretario) e Fabio Greganti (consigliere).

