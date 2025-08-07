Nuovi focolai di dermatite bovina nodulare contagiosa, registrati a Burgos e Benetutti, nella provincia di Sassari, come confermato dal bollettino epidemiologico della Regione Sardegna. Ad oggi si registrano 50 focolai in tutta l’Isola, con 2.739 animali coinvolti, di cui 300 bovini malati e 77 morti.

Video di Stefano Fioretti

Altri focolai si sono registrati nei giorni scorso nel Sassare come Bottidda, Padru in Gallura e nel Nuorese a Orani, Orotelli, Sarule, Nuoro, e Oniferi. Intanto proseguono gli incontri informativi nei territori: i veterinari Asl e le istituzioni regionali a confronto con gli allevatori e le aziende zootecniche interessate al problema, affrontato con una campagna vaccinale che avrebbe una durata di due mesi, con la prospettiva di accelerare sui vaccini per prevenire il diffondersi dei contagi.

Gli allevatori chiedono un piano di emergenza sicuro per limitare gli abbattimenti del bestiame e gli eventuali danni economici alle aziende.

