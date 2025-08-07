l’ordinanza
Alghero, tuffi vietati a Porto ConteSuperati i limiti di qualità delle acque per la presenza di enterococchi
Alghero: a seguito della comunicazione dell’Arpas che segnala il superamento dei limiti di qualità delle acque per la presenza di enterococchi, il sindaco Raimondo Cacciotto ha firmato oggi un’ordinanza di divieto di balneazione nel tratto di mare in località Porto Conte - Sant’Imbenia.
Sono attesi gli esiti dei campionamenti aggiuntivi previsti nella giornata odierna per ulteriori accertamenti.
