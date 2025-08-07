La Basilica romanica di San Gavino farà da palcoscenico ai prossimi appuntamenti della XX rassegna concertistica Musica&Natura, la manifestazione musicale e culturale messa in piedi a Porto Torres dall’Associazione Musicando Insieme a cura di Donatella Parodi.

Il coro giovanile “Pietro Allori” e la Polifonica Santa Cecilia, ensemble diretti entrambi dal maestro Alessio Manca, saranno ospiti d’eccezione, venerdì 8 agosto alle 21.30, per un concerto che offrirà un affascinante percorso di autori del Rinascimento come Palestrina, Tallis e Victoria, fino alle composizioni contemporanee di Gjelo, Miškinis, Nystedt e Don Antonio Sanna.

Un programma di brani classici per un ricco e suggestivo repertorio.

Lo spettacolo sarà suddiviso in due parti, con la prima che vedrà protagonista la sezione giovanile di Pietro Allori, seguita dalla Polifonica nella sua intera formazione. La manifestazione è organizzata con la collaborazione e il contributo del Comune di Porto Torres e Fondazione di Sardegna.

© Riproduzione riservata