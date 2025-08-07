monte Ini
07 agosto 2025 alle 16:23aggiornato il 07 agosto 2025 alle 16:23
Ozieri, fiamme nelle campagne del paese: due Canadair in azioneSul posto vigili del Fuoco e forestale per le operazioni di spegnimento
Incendio nelle campagne vicino a Ozieri.
Il rogo è in corso da circa un’ora nella zona di Monte Ini, e sta interessando al momento la vegetazione, non lontano dalle case.
Sul posto i vigili del Fuoco e la Forestale per le operazioni di spegnimento. In volo anche due Canadair.
