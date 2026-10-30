Nuove risorse per i servizi sociali, scuole e sicurezza nella variazione di bilancio di previsione 2026-2028, stanziamenti della manovra passata al vaglio della commissione Bilancio, presieduta da Pinuccio Vacca, e approvata a maggioranza dal Consiglio comunale (7 astenuti e 12 favorevoli), nell’ultima seduta di giovedì 29 ottobre.

Tra le principali somme stanziate, previste nella variazione di bilancio,figurano 150mila euro di trasferimenti della Regione Sardegna destinati agli interventi sociali, in particolare al Reis (Reddito di inclusione sociale), 300 mila euro di ulteriori fondi regionali che si aggiungono ai finanziamenti già disponibili per i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del nuovo cimitero comunale, 38 mila euro per la progettazione delle opere di consolidamento delle falesie dello Scoglio Ricco e Balai Lontano, 150 mila euro per l'efficientamento energetico della scuola primaria Pigliaru e circa 450 mila euro per l'acquisto degli arredi della nuova scuola media Don Antonio Sanna.

A queste somme si aggiungono altri stanziamenti di minore entità destinati a diverse esigenze dell'Ente. All’ordine del giorno anche l’approvazione dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2025, tra cui figura la somma pari a 50mila euro, quota derivante dagli introiti della tassa di sbarco, destinata all’Ente Parco nazionale dell’Asinara.

La variazione è finanziata attraverso maggiori entrate che permettono di incrementare le disponibilità economiche dell'Ente senza compromettere gli equilibri di bilancio. «Anche questa variazione – ha sottolineato l'assessore al Bilancio Gaetano Mura – deve essere letta non soltanto attraverso i numeri e l'entità dei singoli stanziamenti, ma soprattutto come espressione della dinamicità del bilancio di previsione, uno strumento che si evolve e cresce nel corso dell'anno. Il documento approvato a dicembre rappresenta infatti un punto di partenza che viene costantemente aggiornato in base alle necessità e alle ulteriori disponibilità finanziarie. L'aumento delle entrate è il risultato del lavoro dell'Amministrazione e degli Uffici comunali, impegnati a individuare e ottenere nuovi fondi e finanziamenti. Un'attività che ci permette di far crescere il bilancio e, ampliando la capacità di spesa del Comune e di destinare maggiori risorse ai servizi, alle scuole, alla sicurezza e agli interventi sul territorio, mantenendo sempre l'equilibrio dei conti».

Nel corso della seduta, il Consiglio ha dato anche il via libera al bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblic e degli enti e delle società partecipate, illustrato dal presidente della Commissione e votato all’unanimità dal consiglio. Oltre alle piccole partecipazione in Egas, le quote comunali in Atp sono del 6,15% mentre quelle della Fondazione Mo.So.s sono del 6,6%, somme di natura prevalentemente tecnica poiché si tratta di un documento contabile che riunisce e integra i dati dei bilanci già approvati dagli enti e dalle società partecipate dal Comune.

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