Il Nord Sardegna si prepara a una grande notte di musica e spettacolo per Halloween. Sabato 31 ottobre il Blu Star Multisound di Ossi ospiterà Scream – Halloween Festival 2026, un evento che riunirà tre importanti protagonisti della scena musicale italiana e internazionale: Icy Subzero, Tommyknocker e Jimmy The Sound. Con quattro zone musicali, differenti proposte artistiche e una programmazione che spazia dalla musica elettronica underground alle sonorità urban contemporanee, il festival si presenta come uno degli appuntamenti di maggiore richiamo per la notte di Halloween nel Nord Sardegna.

Tra i protagonisti più attesi figura il rapper Icy Subzero, uno degli artisti più affermati della nuova generazione urban italiana, che sarà l'ospite principale della Main Room del Blu Star Multisound, nell'ambito della programmazione curata da Touch in Tour. L'artista romano ha ottenuto già 8 dischi d'oro e 4 dischi di platino, raggiungendo centinaia di milioni di ascolti sulle piattaforme digitali. Nel 2025 ha pubblicato l'album „Anno Zero“, dove collaborano Guè, Tony Effe e Rose Villain.

Grande attesa anche per Enjoy Parade 2026 – Halloween Edition, che riunirà nella stessa sala due autentiche leggende della musica elettronica internazionale: Tommyknocker, nome d'arte di Tommaso Marra, considerato uno dei più importanti e influenti DJ e produttori hardcore della scena mondiale; Jimmy The Sound, nome d'arte di Marco Comis, considerato uno dei pionieri dell'hardstyle italiano.

La manifestazione è organizzata dal Blu Star Multisound e Area Mito, con la partecipazione di Touch in Tour.

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