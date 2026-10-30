Visite senologiche gratuite a Sassari per l'Ottobre RosaAl congresso nazionale protagonista la Breast Unit dell'Aou di Sassari
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Con oltre 500 interventi senologici all’anno, la Breast Unit dell’Aou di Sassari rappresenta un punto di riferimento per le patologie della mammella nel Centro-Nord Sardegna, con volumi di attività superiori agli standard minimi europei e un’organizzazione multidisciplinare orientata ai criteri di qualità EUSOMA. Oltre ai dati lusinghieri c'è anche l'utilizzo della mastectomia robotica Single-Port, una tecnica all’avanguardia introdotta nel 2025 e disponibile in pochi centri italiani.
L'esperienza sassarese è stata presentata al 128° Congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia, svoltosi a Roma. Il professor Alessandro Fancellu, direttore della Struttura complessa Breast Unit dell’Aou di Sassari, ha illustrato la mastectomia robotica Single-Port, l’utilizzo del robot permette al chirurgo di operare con elevata precisione attraverso un unico accesso e di procedere alla ricostruzione immediata con protesi, riducendo l’impatto estetico e psicologico dell’intervento.
La mastectomia si rende necessaria in circa il 20-30 per cento dei casi di carcinoma mammario, mentre nelle altre situazioni è generalmente possibile ricorrere alla chirurgia conservativa. La scelta del trattamento viene effettuata dal team multidisciplinare della Breast Unit sulla base delle caratteristiche della malattia e delle condizioni della paziente. La chirurgia robotica, attualmente riservata a casi selezionati, presenta risultati oncologici a medio termine comparabili a quelli della chirurgia tradizionale, secondo le evidenze finora disponibili.
Il riconoscimento nazionale arriva proprio nel mese di ottobre, dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la neoplasia più frequente nelle donne. Un’occasione per rinnovare l’invito ad aderire ai programmi di screening mammografico, particolarmente importante in Sardegna, dove la partecipazione resta ancora inferiore rispetto a diverse altre regioni italiane.
Proprio nell’ambito delle iniziative di Ottobre Rosa, sabato 31 ottobre, a partire dalle ore 9, l’équipe della Breast Unit dell’Aou di Sassari effettuerà visite senologiche gratuite in collaborazione con la LILT di Sassari. L’iniziativa si svolgerà nella sede dell’associazione, in via Amendola 40/L, secondo l’ordine di prenotazione.