Un milione di euro di finanziamenti regionali, tramite l’assessorato ai Lavori pubblici guidato da Antonio Piu, per il ripristino e il potenziamento dell’illuminazione pubblica nelle aree più critiche della città di Porto Torres, in particolare sulla litoranea di Balai. L’importante risultato è stato raggiunto grazie al lavoro portato avanti dal gruppo consiliare di maggioranza Allenza Verdi e sinistra di Porto Torres, in stretta collaborazione con l’assessore Gaetano Mura e la Regione. Le risorse consentiranno di intervenire su diversi impianti cittadini, migliorando la sicurezza, la vivibilità e la fruibilità degli spazi pubblici. Tra gli interventi più significativi figura quello relativo all’illuminazione della passeggiata di Balai, al quale sarà destinata la somma pari a circa 590mila euro, oltre la metà del finanziamento complessivo.

La giunta comunale nei giorni scorsi, su proposta dell’assessore Mura, ha approvato il progetto esecutivo che interessa un tratto della fascia costiera di Balai, lungo la ex provinciale 81. Un’opera attesa da tempo, che permetterà di riqualificare l’illuminazione di uno dei luoghi più frequentati e rappresentativi di Porto Torres, spesso oggetto di atti vandalici, dove si concentreranno gli interventi di messa in sicurezza e di efficientamento energetico della pista ciclo-pedonale nel tratto compreso tra due chiesette di Balai.

«Questo finanziamento rappresenta un risultato importante, frutto del lavoro costante del nostro gruppo consiliare e della volontà di dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini», dichiara Antonio Cossu, consigliere comunale di Alleanza Verdi e Sinistra. «In questi mesi abbiamo raccolto numerose segnalazioni da parte di cittadini che lamentavano carenze nell’illuminazione pubblica in diverse zone della città. Abbiamo ascoltato queste richieste e lavorato affinché potessero tradursi in interventi concreti. Grazie alla collaborazione con l’assessore regionale Antonio Piu siamo riusciti a ottenere risorse importanti, che permetteranno di affrontare alcune criticità presenti da tempo sul nostro territorio». Il finanziamento rappresenta un esempio concreto di collaborazione istituzionale tra Regione Sardegna e amministrazione comunale, capace di tradursi in investimenti finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e degli spazi pubblici cittadini. «Un ringraziamento particolare va all’assessore regionale , per l’attenzione e la disponibilità dimostrate nei confronti della nostra città, e al vicesindaco Gaetano Mura, per l’impegno e il lavoro portato avanti nel percorso che ha consentito di raggiungere questo risultato», prosegue Cossu.

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