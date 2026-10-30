Al via la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi dell’intero territorio comunale a Sassari. Nei giorni scorsi l’inizio in via Benvenuto Lobina, nel quartiere di Sant’Orsola Sud, uno degli interventi in programma e finanziati nel complesso con 630mila euro. Provenienti dalle casse di Palazzo Ducale tramite le risorse venute dall’accordo quadro per i contesti più critici, scoperti attraverso un censimento della rete comunale.

Operazioni che, perlopiù, riguardano il rifacimento del manto stradale che le imprese individuate faranno con la fresatura e la nuova asfaltatura dei tratti più danneggiati. In aggiunta, per alcuni casi, come in via Lobina, gli interventi per il risanamento dei marciapiedi resi possibili dalle provviste del settore Infrastrutture della mobilità e Traffico, reperite partecipando a una procedura aperta della Regione.

Ai lavori parteciperà anche il settore Ambiente perché, di frequente, i marciapiedi in questione sono deteriorati dalle radici dei bagolari e di altre specie di arbusti. I tecnici dovranno allora individuare una soluzione cercando di proteggere le piante, anche a costo di rimuoverle e sistemarle altrove.

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