La città dei Doria tra i campioni dell’accoglienza turistica. Nei giorni scorsi, l’ufficio turistico del Comune di Castelsardo si è guadagnato un attestato di eccellenza a conclusione di un’indagine di mystery shopping (a sorpresa) svolta dall’esperto di turismo Maurizio Battelli, presidente dell’associazione Extra, che con “Il viaggio di Sabine” ha messo alla prova la capacità di 25 destinazioni sarde di rispondere alle richieste dei turisti, valutando tempestività, qualità delle informazioni, personalizzazione e attenzione al visitatore. La rilevazione è stata effettuata simulando una richiesta di una turista tedesca che chiedeva informazioni prima di prenotare una vacanza a Castelsardo, e l’ufficio turistico ha conquistato 66 punti su 70, guadagnando il secondo posto assoluto in Sardegna dopo San Teodoro ed entrando di diritto tra i campioni dell’isola. Il riconoscimento è un risultato importantissimo per Castelsardo, che si distingue per la rapidità della risposta, la qualità delle informazioni fornite e la ricchezza dei materiali turistici messi a disposizione.L’attestato di eccellenza, consegnato da Battelli direttamente alla coordinatrice dell’ufficio turistico, Elisabetta Bianco, premia il lavoro svolto e conferma la città dei Doria tra le destinazioni di riferimento per l’accoglienza turistica in Sardegna. Presente alla consegna del riconoscimento anche il vicesindaco e assessore al Turismo, Giuseppe Ruzzu. «La missione dell’amministrazione comunale – sottolinea l’esponente della giunta guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto – punta a sollevare la qualità complessiva dell’accoglienza in città. Questo premio,che ci onora, indica che siamosulla strada giusta e la stiamo percorrendo con le persone adatte e nel modo migliore. Una Castelsardo sempre più accogliente è da sempre la missione primaria del Comune».

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