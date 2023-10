Un’importante attività a tutela e supporto degli anziani vittime di truffe: è quella portata avanti nel continuo dalla polizia locale di Sassari, che questa mattina ha illustrato le importanti azioni svolte con l’obiettivo di consolidare uno stretto rapporto con la popolazione over 65 per stimolare comportamenti in grado di ridurre il rischio di cadere vittime di tranelli rafforzando al tempo stesso il sentimento di fiducia nelle Istituzioni.

Il progetto “Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani”, ideato e attuato dal Comando dal 2020 al 2022 e finanziato dal ministero dell’Interno, ne è un esempio. In pochi anni sono state decine le segnalazioni e le denunce raccolte dagli agenti. Tra vendite-truffa online, codici richiesti da finti dipendenti di banca per svuotare i conti correnti e raccolte fondi per bambini bisognosi, la Polizia locale ha raccolto numerosi casi e sventato crimini contro persone inermi che davano fiducia a delinquenti insospettabili.

Il progetto, come ha spiegato il comandante Gianni Serra, è stato realizzato con personale formato per affrontare l’importante tematica in un’ottica sia di prevenzione, sia di contrasto dei reati di questo genere.

LE TRUFFE – Gli agenti si sono avvalsi di strumenti efficaci rivolti a fornire supporto psicologico alle vittime di truffe, reati perpetrati con strategie sempre più difficili da scoprire poiché messi in atto da veri e propri criminali in grado di raggirare le persone anziane nei modi più imprevedibili: dalle truffe consumate in casa con finti tecnici o falsi funzionari, a quelle portate a compimento per strada, da quelle online a quelle telefoniche; queste ultime, forse, le più pericolose poiché toccano le sensibilità delle vittime attraverso racconti di finti pericoli o di finti drammi familiari di natura economica.

LE ATTIVITÀ – Pertanto, sin dall’avvio delle attività informative promosse nelle parrocchie della città, quale luogo privilegiato di incontro tra Polizia locale e i destinatari del progetto, si è instaurato un legame di fiducia verso gli agenti, che hanno svolto l’attività di formazione e sensibilizzazione sui principali rischi a cui sono esposti gli anziani, in particolare quelli che vivono in una condizione di solitudine. L'iniziativa ha anche previsto la distribuzione di materiale divulgativo e l’attivazione di un numero dedicato per fornire informazioni ed assistenza alle vittime di truffe: 800615125.

Sotto il profilo delle azioni di sensibilizzazione è stato realizzato uno spot impiegando un linguaggio semplice e diretto.

